Chồng đi vắng, vợ bị hành hung

Sự việc xảy ra từ 22/7/2012, chị Nam đã làm đơn trình bày vụ việc gửi đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vụ việc còn rơi vào im lặng.

Chị Nguyễn Thị Nam điều trị tại bệnh viện

Chúng tôi đến thôn Đồng Đầm (xã Ngọc Thanh) để tìm hiểu căn nguyên sự việc. Bà Nguyễn Thị H (xin dấu tên) người cùng thôn Đồng Đầm cho biết: “Gia đình anh Tình (chồng chị Nam), chị Nam từ trước đến nay sống hòa đồng với bà con lối xóm vì vậy chưa bao giờ có xô xát gì với hàng xóm láng giềng. Nhưng vừa qua, ông Lê Đình Kiên cùng các con (Lê Đình Hải, Lê Thị Tâm, Lê Thị Hiền) vì mâu thuẫn từ trước đã xông vào nhà hành hung chị khiến chị Nam phải nhập viện. Thời điểm bị hành hung, chồng chị Nam đang đi làm ăn xa, ở nhà có hai đứa con nhỏ (đứa lớn 8 tuổi, đứa bé 5 tuổi)”.

Chị Nam kể lại: “Ngày 22/7/2012, tôi trên đường đi chợ về, thấy cây sữa nhỏ mọc ven đường cạnh hàng rào nhà ông Kiên bị gió quật nằm nghiêng, thấy vướng tôi bẻ cho gọn gàng sau đó về nhà nấu ăn chuẩn bị cho con đi học.

Đang nhặt rau, bất ngờ 4 cha con nhà ông Kiên cầm dao chặt củi, hùng hục xông vào, hô hoán “đánh chết con Nam”, chưa kịp hô kêu kứu thì trận mưa đòn đã dội xuống đầu, sau đó tôi ngất đi khi tỉnh mới biết mình đang nằm ở bệnh viện”.

Cây Hoa sữa chị Nam chặt đã khiến gia đình ông Kiên không giữ được bình tĩnh

Ông Đặng Quốc Hội, Trưởng thôn Đồng Đầm cho biết: “Trước kia gia đình ông Kiên và chị Nam có lời qua tiếng lại vì gia đình ông Kiên đã rào lấn sang phần đất ngõ đi chung của hơn chục hộ dân trong đó có nhà chị Nam. Nhiều lần chị Nam đã có ý kiến về sự việc trên nhưng hộ gia đình ông Kiên vẫn cố tình xây hàng rào. Chị Nam đại diện cho các hộ trong ngõ đã đưa đơn lên xã”.

“Khi nhận được tin báo chị Nam bị hành hung, tôi không kịp mặc áo mà tức tốc chạy một mạch tới nhà chị Nam, khi đến nơi đã thấy chị Nam máu chảy khắp mặt, người nằm ngất lịm cạnh giường, bên cạnh là hai đứa con nhỏ ôm mẹ khóc thảm thiết. Một lúc sau, công an xã Ngọc Thanh cùng công an thị xã Phúc Yên đã có mặt để xử lí sự việc” - ông Hội kể lại.

Trao đổi với PV, ông Lê Bá Truật, Phó trưởng công an xã Ngọc Thanh cho hay: “Sự việc 4 cha con nhà ông Lê Đình Kiên xông vào nhà hành hung chị Nguyễn Thị Nam trong lúc chồng chị đi vắng là có thật, ban đầu đã xác định Lê Đình Hải (con trai ông Kiên) là người dùng dao rựa chặt củi chém chị Nam. Do vụ việc quá thẩm quyền, xã đã chuyển hồ sơ cho công an thị xã giải quyết”.

Chúng tôi tìm đến Công an thị xã Phúc Yên để tìm hiểu sự việc. Trao đổi với PV, ông Hoàng Anh, Phó trưởng công an thị xã Phúc Yên cho biết: “Do quá nhiều vụ việc nên tôi cũng chưa nắm rõ cụ thể việc ”. Nhưng khi PV cho xem qua hình ảnh chị Nam bị đánh và hồ sơ kèm theo thì ông Anh khẳng định: “Đây là vụ việc phức tạp và có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chỉ đạo cho phòng hình sự xử lý dứt điểm vụ việc”.

Vụ việc cũng đã được công an địa phương khẳng định là đã xác định được đối tượng hành hung... Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng không hiểu lý do vì sao cơ quan chức năng vẫn để những người hành hung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Theo Hà Long – Anh Phạm (Dân trí)