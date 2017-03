Chồng dùng súng kíp tự sát nhưng vợ bị thiệt mạng

Lúc 16h ngày 14/6, tại bản Thà Giàng Chải, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do mâu thuẫn gia đình nên sau khi đã uống rượu say, Sình A Sài 22 tuổi, đã đi đến lán nương của gia đình ở bản Nậm Khăm (xã Tà Ngảo - Sìn Hồ), lấy súng kíp ra định tự sát nhưng do bất cẩn, đạn súng kíp đã bắn trúng vào vợ Sài là chị Sùng Thị Đớ, 21 tuổi.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do từ nơi xảy ra vụ việc đến trung tâm y tế xã, huyện phải đi bộ đường rừng mất gần 1 ngày nên Sùng Thị Đớ đã tử vong trên đường đi.





Theo Đình Thuấn (CAND)