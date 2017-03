Chồng giết vợ khi đi thắp nhang con gái

Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là bà Lê Thị Huệ (48 tuổi, ngụ xã Hương An (huyện Quế Sơn), vợ của ông Nguyễn Cư (49 tuổi). Bà Huệ tử vong sau khi hai vợ chồng bà đi thắp nhang cho con gái ở nghĩa trang Gò Truông (xã Hương An).

Sau khi bà Huệ tử vong, ông Cư đã đến cơ quan công an đầu thú về sự việc ông đã dùng tay bóp cổ vợ vào chiều 6-8. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía cơ quan Công an xã Hương An đã phối hợp với cơ quan Công an huyện Quế Sơn vào cuộc điều tra.

Thông tin ban đầu về nguyên nhân bà Huệ tử vong, phía cơ quan điều tra cho hay trong lúc đi thắp nhang cho con gái, hai vợ chồng bà đã xảy ra mâu thuẫn. Nóng giận không kìm chế được bản thân, ông Cư đã dùng hai tay bóp cổ bà Huệ đến chết. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nạn nhân bị nghẹt thở tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.