Chồng 'hờ' 62 tuổi siết cổ vợ tới chết

Ông Thắng đang bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến cái chết của bà Quý

Cái chết bất ngờ của mẹ khiến chị Nguyễn Thu Huyền (SN 1992, con gái bà Quý) gần như đột quỵ. Dựa vào ghế như tìm một chỗ tựa vững chắc, chị Huyền kể lại giây phút kinh hoàng: “Trời đã hửng sáng, không thấy mẹ dậy đi thể dục như thường lệ, tôi gọi mãi nhưng không thấy mẹ trả lời nên vào phòng ngủ tìm thì thấy mẹ đang nằm trong góc phòng trên đắp chiếc chăn mỏng dính đầy máu. Lo sợ, tôi đã gọi chồng cùng vào lật tung chăn lên thì phát hiện mẹ đã tử vong từ trước. Thường ngày mẹ sống với mọi người tốt lắm, không mâu thuẫn với ai, vụ việc xảy ra khiến gia đình tôi đau đớn quá. Tôi mong cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm để trừng trị trước pháp luật".

Được biết, chồng bà Quý mất sớm vì bạo bệnh, để lại trên vai người phụ nữ này 4 người con (3 gái, 1 trai), dù khó khăn nhưng bà hết lòng chăm sóc các con đến tuổi trưởng thành.

Khi các con dần ổn định, bà đã quen rồi đưa “chồng hờ” là ông Trần Đình Thắng (SN 1952) về sống cùng. Cùng có cảnh ngộ tương tự nên cả hai nhanh chóng gắn kết, chăm sóc cho nhau nên các con cũng mừng cho hạnh phúc muộn màng của mẹ.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, người chồng hờ của bà Quý mất tích một cách bí ẩn. Nhiều người con của bà Quý cố gắng liên lạc vào điện thoại của ông Thắng nhưng hệ thống đều báo máy “ngoài vùng sóng”.

Kể về sự mất tích khó hiểu của bố dượng, chị Vũ Thùy Dương (SN 1985, con gái nạn nhân) cho biết: “Tối ngày 11/6, ông Thắng vẫn ngủ cùng phòng với mẹ, đến khoảng 3h sáng hôm sau chúng tôi ngủ ở trên có nghe thấy tiếng động nhỏ rồi im nên tôi cũng không để ý. Sáng ra phát hiện mẹ chết thảm, bố dượng cũng bất ngờ mất tích bí ẩn”.

Theo chị Dương cho biết, thời gian gần đây ông Thắng hay đi về thất thường, tỏ ra trái tính vì nghi ngờ mẹ cặp bồ với người khác. Thường tỏ thái độ bức xúc và cho rằng mọi người trong gia đình không quan tâm đến mình.

“Tôi mong rằng sự mất tích của ông Thắng chỉ là tình cờ và không phải là hung thủ của vụ án. Nếu ông ấy mà là kẻ sát nhân thì phụ lòng mẹ tôi lắm, bà yêu và thương người đàn ông này thật lòng”- chị Dương nghẹn ngào.

Theo một số người dân địa phương cho biết, ông Thắng đã qua một đời vợ và đã có khoảng 10 năm sống chung với chị Quý. Hai người sống rất hạnh phúc, không bao giờ to tiếng với nhau cả.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập ông Trần Ngọc Thắng để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vào thời điểm trên ông Thắng đã vắng mặt, không có mặt tại nơi cư trú nên lực lượng chức năng đang tiến hành các nghiệp vụ truy bắt nghi can này. Đến chiều tối cùng ngày, Công an đã bắt được ông Thắng.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan Công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Bình Minh (Báo Gia đình và Xã hội)