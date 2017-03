Chồng khóa cửa, ép vợ con uống thuốc trừ sâu tự tử

Theo thông tin điều tra ban đầu, do cuộc sống vợ chồng không yên ấm nên Thu và chị H. (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đã ly hôn. Thu thuê phòng trọ tại huyện Long Thành và sống cùng con gái bốn tuổi. Vào 23 giờ ngày 6-5, Thu gọi điện cho vợ cũ đến phòng mình để gặp con.

Khi chị H. đến nơi, Thu liền khóa cửa rồi dùng dao dọa giết. Thu liên tục thúc ép, bắt vợ cũ và con gái phải uống thuốc trừ sâu. Những người gần đó phát hiện vụ việc nên cấp báo lên lực lượng chức năng.



Công an huyện Long Thành có mặt tại hiện trường, khuyên can Thu ngưng hành động dại dột. Đến 2 giờ 30 ngày 7-5, công an can thiệp thành công, đưa Lê Minh Thu về trụ sở công an làm việc. Chị H. và con gái chưa uống thuốc độc nên an toàn.