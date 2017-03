Chồng móc lưỡi câu vào miệng vợ?

Nạn nhân phải băng bột chân trái sau khi bị chồng bạo hành - Ảnh: Q.Ngọc



Theo Quốc Ngọc (TTO)



Nạn nhân bị chồng bạo hành là chị N.T.H.V. (26 tuổi). Theo ông Huỳnh Chí Phương - tổ trưởng tổ dân phố khu vực nhà chị V., khi nghe hai con của chị V. kêu cứu, nhiều người chạy đến can thiệp nhưng người chồng tên Huỳnh Ngọc Thiện (33 tuổi) đã khóa cửa lại để đánh vợ.Những người ngụ kế bên nhà chị V. cho biết ông Thiện đã lột quần áo chị V., đánh đập và dùng lưỡi câu cá móc vào miệng nạn nhân. Bé gái lớn con chị V. phải lấy quần áo cho mẹ mặc để thoát thân bằng chìa khóa từ bên ngoài đưa vào.Ông Phạm Tấn Tài, phó Công an P.Bình Hưng Hòa A, cho biết lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ ông Thiện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Hiện công an đang xác minh vụ việc.Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm (Bệnh viện Nhân Dân 115), chị V. phải khâu một mũi tại mu cẳng chân bên trái, rách sâu 4cm và vỡ một mảnh xương tại ngón cái chân trái, giập nát một bên môi dưới...