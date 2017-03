Chồng ngoại tình đánh vợ dã man

Bà V. hốt hoảng vào bàn thờ nhà ông Hoàng tránh thì ông Chức chụp lấy cái ghế, vừa đuổi theo bà V. vừa đe dọa: “Tao đánh cho mi lên bàn thờ nằm luôn...”. Thấy vậy, vợ con ông Hoàng kêu cứu, mọi người kịp thời vào can ngăn nên bà V. mới thoát nạn. Sáng hôm sau, thấy mẹ không dậy sớm đi bán như mọi ngày, các con đến xem thì thấy sức khỏe bà V. quá yếu liền đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Theo kết quả xét nghiệm thì bà V. bị chấn thương sọ não.



Bà V. bị chồng đánh chấn thương sọ não phải đi bệnh viện cấp cứu

Bà V. khẳng định, trước đó nhiều lần bị ông Chức bạo hành. Vợ chồng bà vốn sống hạnh phúc nhưng từ khi ông Chức quan hệ bất chính với một phụ nữ (đã có chồng con nhưng ly dị) thì hạnh phúc gia đình tan vỡ. Ông Chức thường xuyên rời khỏi nhà, hay gây gổ, đánh đập vợ con. Có lần ông Chức đánh vợ rồi kéo xềnh xệch ra ngoài đường khiến người dân rất bất bình. Lo cho tính mạng, bà V. phải chạy trốn. Những người con cũng rất bức xúc với hành động tàn nhẫn của cha nhưng sợ các con không kìm chế được sẽ đánh cha gây hậu quả nghiêm trọng nên bà V. khuyên bảo, can ngăn. Bà ngậm ngùi: “Vì hạnh phúc gia đình, lo cho các con mà tôi ngậm đắng nuốt cay. Nhưng ông ấy rất quá đáng. Kính mong chính quyền, cơ quan công an có biện pháp giúp đỡ”.

Hiện các con của bà V. đã gửi đơn khiếu nại đến Công an phường An Đông đề nghị can thiệp, xử lý hành vi của ông Chức. Theo một cán bộ công an thì đơn vị đã nhận được đơn thư và chờ sức khỏe của bà V. ổn định sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Trước đó, công an phường đã có gọi ông Chức để nhắc nhở, giáo dục, răn đe vì có hành vi đánh đập vợ, gây mất ổn định trật tự.

Theo HOÀNG QUÂN (CATP)