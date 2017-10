Chống người thi hành công vụ: Hà Nội xảy ra nhiều nhất

Tình trạng nạo vét cát vẫn diễn ra phức tạp Theo Chính phủ, thời gian qua đã ngừng cấp giấy phép mới và đình chỉ toàn bộ hoạt động của các dự án xã hội hóa bảo trì, nạo vét luồng đường thủy kết hợp với tận thu vật liệu trên các tuyến sông do Bộ quản lý. Tuy nhiên, tình hình khai thác cát tại các mỏ vật liệu có phép và khai thác trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương (Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang…) gây mất trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế-xã hội địa phương.