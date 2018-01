Ngày 23-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lữ Văn Dương (24 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.

Trước đó, ngày 16-12-2017, sau khi trốn được khỏi ổ buôn người ở Trung Quốc, chị K.Th.C (vợ của Dương) trở về quê nhà, tố cáo Dương lập mưu bán vợ sang Trung Quốc. Đến tối 22-1, Dương bị bắt giữ.

Quá trình điều tra cho thấy tháng 4-2017, Dương nhận được điện thoại của người anh họ là Lữ Văn Khoa (quê huyện Kỳ Sơn) với nội dung nếu Dương bán vợ sang Trung Quốc sẽ được chia tiền. Dương đồng ý.

Sau đó, Dương rủ vợ là chị C. (đang sống ly thân) đang đi làm thuê ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) rằng sang Trung Quốc đi làm lương cao. Chị C. không đồng ý thì Dương đe dọa nếu không đi Trung Quốc thì bố, mẹ của chị C. phải trả khoản nợ 40 triệu đồng cho Dương.

Do vậy, chị C. phải đồng ý đi Trung Quốc "làm việc". Dương đưa vợ mình bàn giao cho Khoa và một người phụ nữ đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Chị C. bị đưa đến nhà Moong Thị Tam (quê Nghệ An) - đang sinh sống ở Trung Quốc. Ít ngày sau,Tam đã bán chị C. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 250 triệu đồng. Dương được chia 22 triệu đồng để tiêu xài.

Sau thời gian bị bán, sống ở nhà người chồng Trung Quốc quá khổ và tủi nhục, chị C. trốn được về Việt Nam rồi về quê nhà, tố cáo Dương.