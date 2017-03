Chồng nhẫn tâm tẩm xăng đốt vợ rồi treo cổ tự tử

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 11/5, sau một hồi cãi nhau với vợ là chị Đỗ Thị Báu (sinh năm 1984, trú tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản), Bùi Phong Đại đã trói chị Báu lại kéo ra Nghĩa trang Lòng Hồ (ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quẩn).



Tại đây, Đại đã dùng xăng tưới lên người chị Báu rồi châm lửa thiêu sống người vợ tội nghiệp.



Tuy nhiên, rất may cho chị Báu là người dân địa phương trên đường đi làm qua đã phát hiện sự việc nên đã kịp thời chạy vào nghĩa trang cùng nhau dập lửa.



Thấy người dân xuất hiện, Đại nhanh chân bỏ trốn nhưng sau đó vì quá sợ hãi người chồng tàn ác đã treo cổ tự tử ở cách hiện trường khoảng 30m.



Ngay sau đó chị Báu được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 512 (Bình Dương) và vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.



Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.





Theo Hoàng Tiến (Vietnam+)