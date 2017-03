Chồng nhốt vợ, tưới xăng đốt nhà ngày mồng 2 Tết

Theo thông tin ban đầu, anh Hồ Công Trình (43 tuổi), Tổng phụ trách Trường Tiểu học xã Bình Thới, trong cơn say rượu đã khoá cửa nhà, cột cửa buồng rồi nhốt hai vợ chồng lại, sau đó tự tưới xăng đốt nhà.



Vợ anh Trình là chị Phạm Thị Trúc Hoà- giáo viên Trường Tiểu học xã Bình Chương, đã cố sức đạp tung cánh cửa hông, xông ra nhà bếp cứu hai con thoát thân.



Anh Trình sau đó cũng thoát được ra ngoài.



Nghe tiếng kêu cứu của chị Hoà, bà con trong xóm đã kịp thời đến dập tắt đám cháy nhưng bình ga (chị Hoà mua dự phòng để sử dụng vào dịp Tết) đã nổ tung làm tan nát ngôi nhà.



Được biết, trong những ngày Tết, do vừa thua bạc, vừa say rượu, Trình đã “hoá dại” và muốn kết liễu cuộc đời của mình cùng với vợ và hai con bằng cách dùng xăng đốt nhà, tự thiêu.



Hiện Trình đã bị công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giam giữ và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân Việt