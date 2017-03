Chồng tâm thần vô cớ giết vợ

Ngày 20/6, Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiện (39 tuổi, trú xóm 3, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo CQĐT, chiều 17/6, Nguyễn Văn Thiện nổi hứng cầm trên tay một con dao rồi múa chém tứ tung khắp tường nhà mình. Bất ngờ Thiện nhìn thấy chị Võ Thị Đường (vợ Thiện) đang lúi húi quét nhà liền dùng dao chém mấy nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thiện cầm theo con dao chạy ra vườn sắn trú nắng. Còn khi nghe tiếng kêu cứu của chị Đường, hàng xóm chạy sang đưa chị đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong ngay sau đó. Được biết, Nguyễn Văn Thiện là đối tượng bị bệnh tâm thần, đang điều trị ngoại trú. Có thể do những ngày qua thời tiết nắng nóng, Thiện phát bệnh nên hành động mất kiểm soát dẫn đến sự việc đau lòng này. Chính quyền địa phương cho biết, gia đình chị Đường thuộc hộ nghèo và đang nuôi hai con nhỏ (9 tuổi và 4 tuổi). Hiện Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thiện để phục vụ công tác điều tra. Theo Nguyễn Duy (Dân trí)