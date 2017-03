Chống trả công an quyết liệt khi bị bắt giữ theo lệnh truy nã

(PLO)- Ngày 15-5, cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Vũ Minh Việt (33 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội trốn lệnh truy nã, sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.