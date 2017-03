Chống xe đò Tết nhồi nhét khách: Phạt xong phải lo đủ xe chở thay!

Đồng Nai: Hơn 110 xe dự phòng chuyển tiếp khách Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Công an tỉnh Đồng Nai vừa lên kế hoạch phối hợp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vận chuyển hành khách trong dịp Tết nguyên đán. Thượng tá Võ Văn Sáng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh này có nhiều khu công nghiệp với số lượng công nhân ở miền Bắc và miền Trung rất đông. Dịp Tết nguyên đán, hầu hết công nhân đều về quê ăn Tết nên nhu cầu đi lại tăng cao. Mặt khác, các xe chở khách quá tải của Bình Dương và TP.HCM thường bị phạt và buộc xuống bớt khách tại Đồng Nai nên lượng xe dự phòng để sang khách từ các xe nhồi nhét khách là rất lớn. Theo kế hoạch, CSGT tỉnh sẽ ra quân kiểm tra, xử phạt xe đò Tết từ ngày 20-1 đến ngày 4-2 (từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng). Từ ngày 20-1 đến ngày 25-1 tập trung xử lý từ hướng Đồng Nai ra Bắc tại bến xe Đồng Nai và Long Khánh. Sau Tết, từ ngày 29-1 đến ngày 4-2, tập trung xử lý từ hướng miền Bắc vào Đồng Nai ở Bến xe Xuân Lộc. Theo ông Trần Văn Quan - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, rút kinh nghiệm Tết 2008, năm nay Sở GTVT và Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) chủ động dự phòng hơn 110 xe khách các loại để vận chuyển khách từ các xe nhồi nhét khách bị tạm giữ về quê. “Chúng tôi đã sẵn sàng nhưng nếu các tỉnh Bình Dương, miền Tây và TP.HCM chống quyết liệt xe nhồi nhét khách thì tỉnh Đồng Nai sẽ nhẹ gánh trong chuyển tiếp khách, hành khách được đi thông suốt trong những ngày Tết” - ông Quan nói. Thượng tá Huỳnh Tiến Mạnh - Trưởng phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết năm nay ngoài tập trung tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, CSGT tỉnh còn chú trọng tuyến quốc lộ 20 đi Đà Lạt và quốc lộ 51 đi Vũng Tàu. Trên các tuyến quốc lộ này, CSGT đã bố trí xong các điểm đưa xe nhồi nhét khách về là có xe dự phòng chuyển tiếp khách đi ngay. Với các xe vi phạm, Phòng CSGT đường bộ sẽ gửi thông báo khẩn về doanh nghiệp đề nghị không cho chạy chuyến sau. Nếu các xe này vẫn tiếp tục chạy và tái phạm nhồi nhét khách thì phòng sẽ kiên quyết tạm giữ từ 30 đến 90 ngày.