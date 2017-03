Chốt giá vé, mở chiến dịch chống xe “dù”

Đến cuối giờ chiều qua (15-12), ông Thượng Thanh Hải Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết không còn doanh nghiệp xe khách nào gửi thông báo về việc hạ giá xe dịp Tết. Như vậy, giá vé cơ bản từ ngày hôm nay cho đến sau Tết Kỷ Sửu đã được chốt lại. Các doanh nghiệp không được ra thông báo tăng hoặc giảm giá vé nữa. Đây cũng là cơ sở để Bến xe Miền Đông giám sát việc các doanh nghiệp tăng giá vé theo tỷ lệ từ 20% đến 60% vào cao điểm mười ngày trước Tết để bù chiều chạy rỗng.

Theo ông Hải, với các doanh nghiệp ủy thác cho bến bán vé thì tới trước ngày 26-12 phải có thông báo về tỷ lệ tăng 20%, 40% hoặc 60% và thời hạn tăng trong mười ngày cao điểm trước Tết. Riêng các doanh nghiệp tự bán vé phải kê khai mức tăng tỷ lệ phần trăm với các cơ quan chức năng và thông báo tới bến, niêm yết giá tại quầy vé ba ngày trước khi thực hiện.

Trong chiều qua, Công ty Hoàng Long đã chính thức thông báo mức tăng giá vé để bù chiều chạy rỗng là 20% cho chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trong mười ngày trước Tết và mười ngày sau Tết cho chiều chạy từ Hà Nội về lại TP.HCM.

Theo trung tá Đỗ Chí Hà, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ Công an TP, từ sáng nay (16-12) đến 15-2-2009, tất cả đội, trạm CSGT sẽ ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho dịp lễ Nô-en, Tết dương lịch và Tết Kỷ Sửu. Các hành vi như chạy quá tốc độ, lấn đường, chở khách quá số ghế quy định, dừng đón khách không đúng nơi quy định... sẽ bị phạt nặng. Đặc biệt, xe khách đã quá niên hạn mà vẫn “bon bon” sẽ bị giữ vĩnh viễn. Trong đợt cao điểm này, phòng sẽ cùng với Cục CSGT đường bộ - đường sắt (C26) Bộ Công an phối hợp tổ chức tuần tra liên tục trên các tuyến quốc lộ và sẽ tăng cường sử dụng máy bắn tốc độ, camera ghi hình để xử phạt nguội người đi xe máy có hành vi vi phạm.

Trung tá Mai Văn Bích, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6, khẳng định từ sáng nay đội sẽ tổ chức tuần tra liên tục 24/24 giờ trên tuyến quốc lộ 13 và 1A. Xe khách từ Bến xe Miền Đông và Bến xe Ngã tư Ga ra sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt để phát hiện, xử lý các hành vi chạy vòng, nhồi nhét khách, đón rước khách sai quy định... Đặc biệt, CSGT đội 6 sẽ phối hợp chặt với thanh tra giao thông phát hiện, xử lý nghiêm các bến “cóc” nằm dọc hai quốc lộ trên. Các điểm đón rước khách núp bóng các cây xăng như Huệ Thiên 2, 3 sẽ được đặc biệt chú trọng.

Thiếu tá Lại Văn Ba, Trưởng trạm CSGT số 4, cũng cho biết các tổ tuần tra sẽ kiểm soát nghiêm ngặt xe khách từ Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga ra đi về miền Tây.

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, Sở đã lên xong kế hoạch kiểm tra, xử lý các tụ điểm bến “cóc”, xe “dù” tại TP.HCM. Lực lượng thanh tra GTCC sẽ tập trung kiểm soát, xử lý xe vi phạm quanh các bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã tư Ga... xe “dù” hoạt động trá hình ở Bến xe Chợ Lớn, dưới dạng chở khách từ các tỉnh lên TP tham quan cũng sẽ được kiên quyết dẹp bỏ. “Thanh tra GTVT sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp xe “dù”, nhồi nhét khách, tăng thời gian tạm giữ giấy tờ, biển số xe lên 60-90 ngày thay vì chỉ 30 ngày” - ông Việt nói.