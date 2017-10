Chủ biệt thự ở quận 2 báo mất hàng trăm ngàn USD

Ngày 18-10, Công an quận 2 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ trộm xảy ra tại căn biệt thự cao cấp trên đường 23 (phường Bình An, quận 2).



Theo đó, người phụ nữ 34 tuổi ngụ căn biệt thự trên trình báo với cảnh sát về việc nơi cư trú của mình bị đột nhập.

Cụ thể, rạng sáng hai ngày trước, người này tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo động của ô tô kêu vang nên xuống kiểm tra nhưng không phát hiện gì lạ nên ngủ tiếp. Đến sáng cùng ngày, hai người cháu phát hiện nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, kiểm tra thấy cửa sổ tầng trệt bị cạy bung, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Khi lên tầng một, cả nhà hốt hoảng thấy tủ để tài sản bị mở, mất nhiều nữ trang có trị giá khoảng 268.000 USD, 10.000 euro và hơn 160 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, nạn nhân đưa ra các giấy tờ chứng minh số tài sản mình sở hữu. Hiện cơ quan CSĐT đang truy xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để truy xét vụ việc.