Chủ buôn gỗ lậu chém vào mặt cán bộ kiểm lâm

Theo đó, sáng 22/12, đoàn thanh tra, kiểm tra gồm Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, Hạt kiểm lâm huyện Đức Phổ, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Công an huyện Đức Phổ và Công an xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ) đã tiến hành kiểm tra nhà của ông Nguyễn Minh Long (thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ).

Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông Long hợp tác để kiểm tra gỗ, đối tượng đã buông lời đe dọa và thách thức lực lượng chức năng. Sau đó, đối tượng Long dùng dao chém vào mặt (phần má trái) của ông Lê Tấn Thế - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh.

Cán bộ kiểm lâm bị chém vào mặt Ngay sau đó, lực lượng trong đoàn thanh tra đã kịp thời khống chế tên Long và áp giải về Công an huyện Đức Phổ. Do bị thương vùng mặt, ông Lê Tấn Thế đã được đưa đến Trạm y tế xã Phổ Thuận để sơ cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp tục điều trị. Qua kiểm tra, số gỗ trong nhà đối tượng Long vượt mức cho phép; trong đó có nhiều loại gỗ quý thuộc nhóm IIA, ước khoảng trên 10 khối. Được biết, Long có giấy chứng nhận sức khỏe bị bệnh động kinh, nhờ tấm giấy “thông hành” này nên đối tượng thỏa sức tung hoành, chửi bới, đánh đuổi bất kể ai cản trở việc làm ăn bất chính của mình. Số gỗ tại nhà đối tượng được mua lại từ các lâm tặc và được bán lại cho khách có nhu cầu. Toàn bộ số gỗ trên đã được đưa về Chi Cục Kiểm lâm để tiếp tục điều tra, xử lý. Ông Hân nhận định, căn cứ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, có thể xử lý hình sự đối với những vi phạm của Nguyễn Minh Long. Trong thời gian từ đầu tháng 12/2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều cơ sở gỗ không rõ nguồn gốc, có trường hợp lâm tặc bỏ chạy hơn 100km khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra, gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo Hồng Long (Dân trí)