Chủ đại lý vé số bị bắt vì gây tai nạn khiến 2 người trọng thương

Chiều 11.5, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Danh Hoàn, chủ đại lý vé số Hoàn ở phường 1, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ông này bị khởi tố về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cơ quan công an cho biết, trước Tết Nguyên đán Bính Thân, ông Hoàn đi dự hội nghị và ăn tiệc ở Trà Vinh. Khi lái ôtô về Sóc Trăng, đến xã Phước Hảo của huyện Châu Thành thì gây tai nạn với hai vợ chồng đi xe máy. Nạn nhân thoát chết nhưng người chồng bị thương tật 39%, vợ 25%.

Sau nhiều tháng tại ngoại, công an mời ông này nhiều lần nhưng sự vắng mặt hoặc chậm trễ hầu tra khiến nhà chức trách ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn. Vài ngày trước, chủ đại lý vé số này bị mời đến Công an phường 1, TP Sóc Trăng và sau đó Công an Châu Thành đọc lệnh bắt tạm giam.