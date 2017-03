Chủ đầu tư nói gì về nghi án thuê côn đồ truy sát dân chung cư?

Bà Hương đang chỉ đạo các nhân viên bảo vệ

Bà Hương cho biết: “Clip đó thế nào tôi không biết, tôi chỉ nói cứ mở cái cửa này ra, vì cái cửa sau này nằm trên đất của chủ đầu tư, bắt buộc phải mở để đưa vào thi công, mắc mớ gì người của ban quản trị ra ngăn cản. Trước khi đi, tôi đã gọi điện thoại cho ủy ban, công an phường thông báo.

. Tại công an, Vi Thế Sơn khai bà chỉ đạo “ai đụng đến thì cứ đánh, đánh không chết là được, có gì chị chịu”, điều này có đúng không?

+ Tôi chỉ làm việc với công an, còn nếu ai xác minh được gì thêm thì cứ làm việc tiếp. Còn ở đây tôi nói là tôi làm việc đã có hợp đồng rõ ràng, ở công an tôi đã khai như thế. Em có biết ai là người gây ra toàn bộ vụ việc đó không, khi đi toàn bộ đám vệ sĩ giang hồ của thằng Bi với thằng Tuyên (?) đang lộng hành dưới đó, tôi có hình ảnh với clip.

. Nhóm giang hồ đó không phải bên bà sao, nhóm người mà dùng bình xịt hơi cay, côn nhị khúc ấy?

+ Cái đó là tôi thuê hai đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, một là Trung Nguyên, một là Ngự Lâm đi làm việc. Tôi đã giải trình với cơ quan công an về việc tại sao thuê những người có tiền án, nghiện ma túy đi tháo dỡ công ty. Đây là công ty thuê chứ không phải cá nhân tôi thuê, lúc đó có tới bốn người của Thành Trường Lộc gồm tôi, ông Tường, ông Ánh và ông Trung. Họ đều có mặt tại thời điểm đó nhưng sau đó mọi người về, chỉ có một mình tôi lên công an làm việc. Tôi không quan tâm việc cư dân bị côn đồ tấn công, việc đó công an họ làm. Tôi chỉ đi thuê đối tác, việc tác nghiệp là việc của đối tác. Tôi cam kết với công an là không có tổ chức, xúi giục.

. Bà cho biết căn cứ pháp lý nào để công ty đi tháo dỡ, trong khi công an nói Thành Trường Lộc khi đi tháo dỡ không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương?

+ Có chứ, tôi có đầy đủ, tôi gặp trực tiếp anh Thành (phó chủ tịch phường), có cả cô bên ban quản lý chung cư. Tôi không đơn phương đến tháo dỡ, tôi đã thông báo đến các cơ quan. Nếu bây giờ quyết định hành chính đó (Quyết định 351 của Thanh tra Sở Xây dựng buộc Thành Trường Lộc khắc phục hậu quả các vi phạm xây dựng sai thiết kế tại chung cư - NV) kêu ngừng là tôi ngừng liền. Tôi đâu có ngu dại vào trong đó tháo dỡ trong khi phải tốn 3 tỉ đồng.