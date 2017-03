Chủ "động lắc" thác loạn ra đầu thú

Ngày 19-5, Đại đã trình diện tại Công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, vị giám đốc 29 tuổi của một công ty xây dựng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy cho "dân bay" tại 145 phố Yên Phụ. Anh ta cũng là người nghiện ma túy tổng hợp.





Nguyễn Trọng Đại là giám đốc một công ty cổ phần về xây dựng

Giám đốc 29 tuổi này khai doanh thu ở "động lắc" khoảng 15 triệu đồng mỗi ngày.





Hiện trường tại quán khi bị cảnh sát kiểm tra

Theo Thái Thịnh (VnExpress)

Đại khai, ngay khi biết "động lắc" bị cảnh sát đột kích anh ta đã né mặt để nghe ngóng. Với việc ủy quyền cho Nguyễn Anh Cường thay mặt điều hành và quản lý kinh doanh, Đại nghĩ mình vô can trong vụ việc này. Đặc biệt, cảnh sát sẽ không thể lần ra được ông chủ giấu mặt của "động lắc". Tuy nhiên, Đại đã nhầm.Điểm ăn chơi do Đại làm chủ tại ngôi nhà 5 tầng trên phố Yên Phụ vào rạng sáng 15-5 đã bị cảnh sát bao vây. Trong hai căn phòng ở tầng 3 và 4, lực lượng chức năng phát hiện 25 nam nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh được phát ra từ những dàn loa "khủng". Nhiều người trong số này chỉ mặc mỗi quần lót.Tại thời điểm đó, cảnh sát công bố thu được 65 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 10 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là Ketamin… Tại quầy bar dưới tầng 1 có 10 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.Trên căn phòng chừng 40 m2 ở tầng trên cùng, công an cho biết thu giữ 2 viên nén, một túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được phát hiện.Trong 36 "dân chơi" bị tạm giữ, cảnh sát xác định có 23 trường hợp phản ứng dương tính với ma túy.