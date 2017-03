Chủ dự án nhà ở không hề lỗ

Chiều qua (21-5), Bộ Xây dựng tổ chức họp báo về giá bất động sản (BĐS), giá xi măng hiện nay và chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người nghèo... Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định: Giá nhà đất hiện đã giảm so với trước nhưng thị trường bất động sản (BĐS) không trầm lắng, cũng không đóng băng như nhiều người vẫn nhận định.

Lãi nhiều và giá ảo

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, hiện giá thành nhà chỉ trên dưới 10 triệu đồng/m2, trong đó đã bao gồm giá đất, giá vật liệu xây dựng và các chi phí khác. (Năm ngoài giá 1 m2 nhà là tám triệu đồng.) Thế nhưng chủ đầu tư vẫn công bố giá bán là 30-40 triệu đồng/m2. Như vậy là quá lãi và giá đó là giá “ảo”. “Chủ đầu tư các dự án không hề lỗ mà còn đang có lãi rất lớn. Chúng ta đừng lo thay cho họ!” – ông Nam khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam bức xúc: Các chủ đầu tư kêu lỗ to so với giá gốc. Nhưng giá gốc ở đây là do chủ đầu tư tự thổi phồng lên mà không có ai kiểm chứng. Nhiều thông tin nói rằng chủ đầu tư lỗ mấy ngàn tỷ nhưng đó chỉ là “lỗ” so với giá chủ đầu tư muốn bán mà thôi.

Theo ông Nam, đầu tư vào nhà hiện chỉ lỗ với những người đầu cơ, những người kinh doanh không chuyên nghiệp đi mua lại nhà từ dự án để bán kiếm lời nhưng tiền đổ ra chủ yếu là đi vay, lại ôm nhà vào lúc giá đang ở đỉnh, đến giờ mới vỡ nợ.

Dư nợ cho vay BĐS vẫn an toàn

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay: Tháng 3, Ngân hàng nhà nước cho biết dư nợ trong lĩnh vực BĐS chiếm 10% tổng dư nợ các ngân hàng, cá biệt có ngân hàng dư nợ BĐS chiếm đến 40%. Nhưng nếu tính chung toàn bộ hệ thống ngân hàng thì dư nợ cho vay BĐS vẫn nằm trong vòng an toàn. Dư nợ đó chủ đầu tư vay để giải phóng mặt bằng, xây nhà cửa, văn phòng. Đó là tài sản có giá trị thật và vẫn còn đó. Đáng lo nhất là đối với những người đi vay để đầu cơ BĐS, nếu đổ bể thì ngân hàng phải trả giá cho việc này là điều đương nhiên.

Theo Bộ Xây dựng, giá BĐS giảm nhiều nhất là với những dự án nhà ở cao cấp, do trước đó chủ đầu tư, giới đầu cơ đã “thổi giá” lên quá nhiều. Nhà ở giá trung bình đang có nhu cầu cao nhưng lại có vẻ khan hơn so với các căn hộ cao cấp. Bộ Xây dựng cũng nhận định hiện thị trường BĐS Việt Nam vẫn rất hấp dẫn. Thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này vẫn nhiều, các dự án đang tăng lên, lợi nhuận trong lĩnh vực này hiện vẫn rất lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng lưu ý hiện nay có tình trạng nhận định về thị trường BĐS rất chủ quan và phiến diện rất nguy hại đến thị trường. Có phóng viên chỉ dạo qua vài trung tâm nhà đất, nghe nói giao dịch ở đó giảm thì lập tức đưa tin thị trường đang đóng băng. Ngược lại, thấy giao dịch ở vài trung tâm tăng lên thì bảo thị trường nhà đất cả nước đang lên cơn sốt, rồi lớn tiếng cảnh báo phải làm tan băng hay hạ nhiệt tức thì.