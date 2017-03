Chú hàng xóm hại đời cháu bé 6 tuổi

Ngày 14/6, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang gấp rút truy bắt đối tượng Lê Thanh Long, (18 tuổi, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h15 ngày 12/6, chị Phạm Thị Yến T, (36 tuổi, trú xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) phát hiện con gái là Lương Thị Thu H, (06 tuổi) vào nhà tắm với nhiều biểu hiện bất thường và luôn miệng kêu đau.



Hốt hoảng kiểm tra, chị thấy vùng kín của cháu có biểu hiện bị xâm phạm liền sốt sắng gặng hỏi. H ngây thơ nói với mẹ là bị chú Long đè lên. Chị T tức tốc sang nhà Long truy vấn và tên này đã thú nhận hành vi giao cấu với cháu bé.



Khi vụ việc xảy ra, chị T đã đến công an tố cáo hành vi của đối tượng này. Cơ quan chức năng đã xuống hiện trường điều tra và đem cháu H đi giám định. Riêng tên Long, do quá hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Hiện Công an TP.Nha Trang đang gấp rút truy bắt đối tượng Lê Thanh Long để điều tra truy xét.

Theo VnMedia