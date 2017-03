Chủ hiệu vàng ôm chục tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 22/12, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân quận đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Hồ Ngọc Thạch và vợ là Nguyễn Thị Nguyệt, cùng 47 tuổi, trú tại phố Đại La, phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Hồ Ngọc Thạch trước đây là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Ngọc, sau đó đóng cổ phần và làm Giám đốc của một Công ty sản xuất bao bì.

Vợ chồng Thạch còn có 1 ngôi nhà ở phố Phạm Ngọc Thạch, dùng làm nơi mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Với vỏ bọc "hoành tráng" như thế, thêm khả năng ăn nói khéo léo, từ năm 1999 đến nay, Thạch và vợ đã tạo niềm tin cho mọi người về khả năng tài chính của mình trong phát triển kinh doanh.

Vợ chồng Thạch đã tìm đến những người thân quen, kể cả hàng xóm "vận động" họ cho vay mượn tiền để mở rộng việc kinh doanh vàng bạc và đầu tư vào công ty để sản xuất bao bì, tôn lợp chống nóng… Vì dựa vào mối quan hệ quen biết là chính nên lãi suất mà vợ chồng Thạch trả cho những người cho vay nợ không cao.

Tổng cộng, từ năm 1999 đến nay, vợ chồng Thạch đã vay mượn của 14 người với tổng số tiền chiếm đoạt là 4,125 tỷ đồng; 264.369USD; 11.380 euro và 5 cây vàng 9999. Trong đó, Thạch vay riêng 86.569 USD; 4.380 euro; 550 triệu và 50 chỉ vàng; còn cô vợ vay riêng 8.100 USD và 7.000 euro.

Người bị vợ chồng Thạch "vay" tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị T. với 147.600 USD và 880 triệu đồng; sau đó là anh Nguyễn Minh Th. với số tiền là 31.069 USD, 4.380 euro và 200 triệu đồng. Có nhiều nạn nhân đã lâm vào cảnh khốn khó vì tin vào vợ chồng Thạch.

Như vợ chồng ông Phạm Gia Kh., không có tiền mặt nhưng nghe lời ngon ngọt của vợ chồng Thạch đã thế chấp ngôi nhà của mình để bảo lãnh cho Thạch vay số tiền 1 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Tuy nhiên, lợi dụng sự bảo đảm của ông Kh., Thạch đã lập hồ sơ để vay quá mức uỷ quyền với số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Đến bây giờ, anh ta "bùng" luôn, để lại cho gia đình ông Kh. nỗi lo sẽ trở thành người "vô gia cư" khi đến hạn Ngân hàng phát mại ngôi nhà đã cho Thạch thế chấp vay tiền.

Gia đình anh Phan Văn H., hàng xóm của vợ chồng Thạch cũng lâm vào cảnh "dở khóc, dở cười" khi cả họ mạc đến 4 người trở thành bị hại. Bố mẹ anh H. bán nhà, chia cho các con mỗi người một phần tiền. Vì quá tin, vợ chồng Thạch cả bố mẹ, vợ chồng anh H. và vợ chồng người anh của anh H. đã cho vay tất cả số tiền họ được chia khoảng hơn 1 tỷ đồng. Lúc đầu, vợ chồng Thạch còn trả lãi, sau đó lờ luôn cả lãi lẫn gốc.

Bị các chủ nợ đòi ráo riết, vợ chồng Thạch đã hứa hẹn là đến cuối tháng 7 hoặc tháng 8/2008 sẽ trả hết. Nhưng đến ngày 22/7, vợ chồng Thạch bí mật bán nhà, bỏ đi đâu không rõ.

Qua xác minh tại Cục Quản lý xuất, nhập cảnh Bộ Công an, các điều tra viên được biết, ngay sau khi bán nhà 1 ngày, cặp vợ chồng này và 2 đứa con đã xuất cảnh sang Lào theo đường du lịch.

Bị hại Phan Văn H. cũng cho biết, sau khi dò tìm thông tin, anh và một số bạn bè đã sang tận Lào và tìm được vợ chồng Thạch, yêu cầu về Việt Nam giải quyết chuyện vay nợ.

Cặp vợ chồng này đã tìm cách lừa dối, trốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông chủ nợ bằng cách đưa hộ chiếu cho anh H. giữ và hẹn sẽ về thu xếp, đưa cả 2 đứa con về cửa khẩu gặp nhóm anh H. rồi cùng về Việt Nam. Sau đó, bọn chúng trốn luôn, mặc cho nhóm anh H. chờ dài cổ ngoài cửa khẩu…

Hiện cơ quan Công an đang truy bắt 2 vợ chồng Thạch - Nguyệt. Ai là nạn nhân của cặp vợ chồng này, hoặc biết thông tin về họ, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Đống Đa, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Đà, số điện thoại 0913570906 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.