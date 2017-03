Chủ hụi bỏ trốn, bỏ lại người con bị tật nguyền

Theo người dân, vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Văn Tính nợ tiền hụi của hơn 100 người với số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Đến sáng 14-9, hai vợ chồng bà Lan mang theo hai đứa con đang đi học bỏ trốn và bỏ lại đứa con đầu là cháu Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, bị tật nguyền, thiểu năng trí tuệ) ở lại nhà một mình. Lo sợ mất đi số tiền góp hụi, người dân phong tỏa nhà bà Lan yêu cầu không đưa cháu Tiến ra khỏi nhà.

Ông Phan Châu Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết trước mắt cán bộ và công an phường đã xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, công an vận động người dân giải tán để đưa cháu Tiến đến trung tâm bảo trợ trẻ em để chăm sóc sức khỏe cho cháu.

N.ANH (Theo TTO)