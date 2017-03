Chủ khách sạn bị nhân viên say rượu chém chết

Nạn nhân là bà Trương Thị Thanh (35 tuổi), chủ Nhà hàng - Khách sạn Thanh Hợi. Tại hiện trường nhiều người chứng kiến bà Thanh bị nhiều vết chém vào đầu và gáy dẫn đến tử vong tại chỗ.

Người nhà nạn nhân khóc thảm thiết trước cửa khách sạn.

Ngoài ra còn một thanh niên tên là Trung là nhân viên của bà Thanh cũng bị chém trọng thương hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo những người dân quanh hiện trường vụ án kể lại, vào thời điểm trên, một nhân viên của Nhà hàng - Khách sạn Thanh Hợi đi uống rượu về, anh này gọi cửa và có mâu thuẫn với Trung rồi xảy ra xô xát.

Nghe chuyện, bà Thanh ra can ngăn thì bị nhân viên này chém vào tay và do say rượu nên đã chém thêm nhiều nhát vào người bà Thanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hàng trăm người dân tập trung trước khu vực hiện trường xem vụ việc.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an phường Bắc Sơn và Công an thị xã Sầm Sơn đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Những người thân của gia đình nạn nhân ngồi khóc thảm thiết trước cửa chính của Nhà hàng - khách sạn Thanh Hợi.

Hàng trăm người dân và khách du lịch hiếu kỳ cũng tập trung quanh nhà nạn nhân, tràn ra cả ngoài đường, khiến lực lượng công an phải tăng cường liên tục để bảo đảm giao thông và an ninh trật tự.

Được biết, đây là một nhà hàng, khách sạn với quy mô 5 tầng có tiếng là làm ăn phát đạt ở thị xã Sầm Sơn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ án mạng và truy bắt hung thủ.