Chủ mua cà phê biến mất, nông dân mếu máo

Cơ sở Tam Nam do bà Lê Thị Tam và chồng là Nguyễn Văn Nam làm chủ. Theo người dân, khi họ đến đây thì không có ai ở nhà, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Nhà kho và nhà chính đều vắng hoe, bên trong không có tài sản gì.

Chị Nguyễn Thị Nhung (trú thôn Hàm Rồng) kể chiều 30-12, bà Tam có mượn của chị 2,8 tấn cà phê nhân, tương đương khoảng 124 triệu đồng. “Số cà phê trên tôi mới thu hoạch xong, chuẩn bị bán trả nợ ngân hàng. Bây giờ có nguy cơ mất trắng” - chị Nhung mếu máo. Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Mậu (thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) kể cách đây 10 ngày ông bán 2,8 tấn cà phê nhân cho cơ sở này với giá 118,7 triệu đồng. Chiều 30-12, ông đến lấy tiền thì bà Tam hẹn sáng 31-12-2016. Đến hẹn, ông đến thì thấy cả gia đình bà Tam đều biến mất khỏi địa phương.

Ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, cho biết xã đã cử lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự. Vụ việc cũng được báo cho công an huyện. “Hiện chưa có thống kê chính thức số nợ của bà Tam. Xã đã yêu cầu bà con làm đơn trình báo để có hướng xử lý” - ông Thành nói. Ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, cho biết đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc. Thống kê sơ bộ, số tiền cơ sở này nợ của dân là khoảng 50 tấn cà phê nhân và 500 triệu đồng.