Chủ mưu đường dây bán logo ‘xe vua’ đầu thú

Tối 31-8, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan đến đường dây bán logo trục lợi hàng tỉ đồng vừa triệt phá. “Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý bất kỳ ai có vi phạm. Nếu xác định lực lượng CSGT và thanh tra giao thông có liên quan thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định” - vị lãnh đạo này thông tin.

Sáng cùng ngày, Trần Văn Thới (tự Út, 39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) là một trong hai nghi can cầm đầu đường dây bán logo “xe vua” vừa bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an triệt phá, đã đến Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đầu thú. “Sau khi lập hồ sơ, Thới được bàn giao cho C45” - Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thông tin.

Ngay sau đó, Thới được đưa về trụ sở Bộ Công an lấy lời khai để mở rộng điều tra. Nguồn tin từ C45 cho biết thêm bước đầu Thới khai nhận đã bán hàng ngàn logo trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Do vậy C45 sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để mở rộng điều tra và làm rõ các cá nhân có liên quan trong đường dây mua bán logo “xe vua”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 26-8, các trinh sát C45 đã bắt quả tang Nguyễn Mai Hữu Nhân đang bán hai logo “xe chở hàng” cho một chủ xe với giá 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, C45 đã bắt giữ bảy nghi can, trong đó Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu đường dây này. Hoạt động song song với đường dây của Vân là đường dây chuyên bán logo “garage Thành Đô” do Thới cầm đầu.

Các nhóm này chuyên bán logo “xe vua” cho các xe chở quá tải. Các logo này dù được các nhóm tự in giá chỉ 400-1.000 đồng nhưng mang bán cho cả ngàn chủ xe với giá 2,5-3 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Cục C45 nhận được tố cáo của nhiều tài xế xe tải về nạn xe có gắn logo bảo kê. Sau năm tháng điều tra, các trinh sát hình sự dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến và một cục phó C45 đã tạm giữ bảy người. Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng C45, các nghi can trong hai đường dây này bảo kê cả ngàn đầu xe các loại, mỗi tháng thu lợi bất chính trên dưới 3 tỉ đồng. Sau khi bán logo, hằng ngày đàn em của Vân và Thới sẽ đi khắp các tuyến đường để phát hiện các chốt chặn, tuần tra của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông nhằm báo cho tài xế biết để né. Ngoài ra, nếu đã dán logo mà vẫn bị bắt xe, các nghi can sẽ ra mặt để xin được bỏ qua.