Chủ nhà đi vắng, lửa đốt rụi xe du lịch

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn tại căn nhà này. Do căn nhà khóa trái nên người dân đã tri hô rồi cùng nhau phá khóa để tìm cách khống chế hỏa hoạn. Lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai sau đó cũng điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng thực hiện việc cứu hỏa… Khi đám cháy tàn thì chiếc xe du lịch hiệu Ford cùng nhiều đồ đạc bên trong nhà cũng bị thiêu rụi. Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời nên không cháy lan ra các hộ lân cận.

Được biết thời điểm xảy ra vụ cháy thì chủ nhà đi vắng. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được làm rõ.

TIẾN DŨNG