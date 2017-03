Chủ nhà hàng bị truy sát liên tục nhận tin nhắn dọa giết

Ngày 23-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nghe việc ông Nguyễn Văn Phụng (45 tuổi, chủ nhà hàng Hưng Phát 2, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) trình báo việc ông này liên tục bị một số người dọa giết.

“Tôi có nghe chuyện đó nhưng chưa nắm cụ thể. Anh em Công an tỉnh và Công an TP Nha Trang đang phối hợp xác minh, xử lý” - vị lãnh đạo công an tỉnh nói.



Tin nhắn dọa giết nhắn đến điện thoại ông Nguyễn Văn Phụng.

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Phụng, lúc 20 giờ 34 ngày 19-3, có một giọng đàn ông gọi từ số máy 0121.8926… đến điện thoại của ông với nội dung hăm dọa ông Phụng và vợ con sẽ bị giết nếu đàn em của người gọi đến bị ngồi tù.

Tiếp đó, lúc 9 giờ 28 ngày 21-3, ông Phụng nhận tin nhắn từ số máy 0917.310… cũng với nội dung tương tự. Ông Phụng cho biết hiện gia đình ông đang rất hoang mang, lo lắng, trong khi ông còn đang tiếp tục điều trị vết thương do bị chém.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Công an TP Nha Trang, cho biết hiện cơ quan này đang tạm giữ hai thanh niên liên quan đến vụ chém ông Phụng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Mạnh Đức (31 tuổi, Hải Phòng), Nguyễn Thành Công (26 tuổi, Khánh Hòa).

Bước đầu, Đức và Công khai: Lúc 23 giờ 10 ngày 10-3, hai thanh niên này cùng Nguyễn Hoàng Giang (35 tuổi, Lâm Đồng) đến ăn nhậu tại nhà hàng Hưng Phát 2. Trong lúc nhậu, Công gây sự với ông Phụng, cho rằng nhà hàng tính giá bia cao hơn giá bên ngoài.

Sau khi đập vỡ một số ly bia, Công, Đức cầm hai con dao tấn công ông Phụng rồi bỏ đi. Sau khi vào TP.HCM lẩn trốn, đến ngày 19-3, Công, Đức, Giang ra đầu thú tại Công an TP Nha Trang. Riêng Giang cho rằng mình không cầm dao đâm ông Phụng nên đang được tiếp tục điều tra.



Ông Nguyễn Văn Phụng khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện

Trong khi đó, ông Phụng cho rằng nhóm thanh niên trên cố ý truy sát ông để dằn mặt việc cạnh tranh trong kinh doanh chứ không phải do mâu thuẫn việc tính tiền như lời khai của các nghi can.

Theo ông Phụng, nhóm thanh niên trên chỉ mới gọi bia ra rồi bất ngờ dùng dao lê thủ sẵn trong người vừa đâm ông tới tấp vừa lớn tiếng hăm dọa nếu còn tranh giành khách với một nhà hàng khác sẽ không để yên. Ông Phụng cho biết đã kịp nhận ra hai thanh niên tấn công ông là nhân viên của một nhà hàng ở TP Nha Trang.