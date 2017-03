Chủ nhà nằm im giả vờ ngủ vì sợ hai tên trộm sát hại

Chiều 16-12, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã bàn giao hai nghi can La Văn Quang (22 tuổi) và Nguyễn Trí Thức (20 tuổi, cùng ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) cùng tang vật cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can Quang và Thức tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Hội

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 8-12, Quang rủ Thức đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà bà H.T.H (khu phố 5), cả hai vượt tường rào rồi phá khóa hai lớp cửa phía sau để đột nhập vào bên trong lấy đi ba chiếc điện thoại iPhone, một két sắt bên trong có 108 triệu đồng tiền mặt, một số ngoại tệ và một số dây chuyền, lắc vàng.

“Lúc hai tên trộm đột nhập, bà chủ nhà thấy động đã thức giấc nhưng vì sợ hai tên trộm có hung khí sẽ gây án nên không dám tri hô rồi vờ đang ngủ. Đến khi hai tên trộm tẩu thoát, chủ nhà mới trình báo cơ quan công an” - một điều tra viên cho biết.



Tang vật vụ án. Ảnh: Vũ Hội

Nhận được tin báo, công an phường Trảng Dài cùng lực lượng trinh sát công an TP Biên Hòa nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi can. Từ những thông tin của chủ nhà, công an đã rà soát những thanh niên nghi vấn trên địa bàn và xác định được nghi can Quang và Thức.

Đến sáng 16-12, công an kiểm tra hành chính phòng trọ của Quang phát hiện Thức cũng đang có mặt tại đây. Qua khám xét, công an phát hiện có nhẫn vàng, lắc vàng và một số tiền mặt ngoại tệ giống như số tài sản nạn nhân đã trình báo.

Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sau khi lấy trộm được két sắt, Quang và Thức khiêng ra bãi cỏ cách hiện trường 500 m để phá lấy tài sản tẩu thoát.