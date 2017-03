Chủ nợ lập mưu để con nợ đi lừa đảo tài sản

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nhóm nghi can gồm: Nguyễn Hoài Phong, Phạm Kim Long, Nguyễn Đình Quốc, Bùi Nhật Thanh (đều ngụ TP.HCM) để điều tra. Trong đó, Vũ Thị Phương Thảo được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Công an tiếp tục truy bắt Lê Võ Xuân Thủy (vợ Thanh) cùng một số nghi can khác trong băng nhóm này.



Băng nhóm chuyên lừa đảo đã bị bắt

Trước đó, Phương Thảo hành nghề kinh doanh cổ phiếu, nhưng trong quá trình kinh doanh đã bị thua lỗ. Thảo mắc nợ một số tay giang hồ chuyên cho vay nặng lãi ở TP.HCM. Trong đó có khoản nợ của Bùi Nhật Thanh và Lê Võ Xuân Thủy. Do không có tiền trả nợ, Thảo được Thanh và Thủy bày cách “làm ăn”.

Thảo đứng ra thuê xe ô tô rồi vợ chồng Thanh sẽ giới thiệu một người tên Quan (chưa rõ lý lịch) chuyên làm giả giấy tờ để làm giả cà vẹt, chứng minh nhân dân của chủ xe rồi đem xe đi cầm cố để lấy tiền. Thấy “kịch bản” làm ăn quá dễ dàng nên Thảo đồng ý.

Ngày 25-2, qua giới thiệu của vợ chồng Thanh, Thảo và Phong đã liên hệ thuê được chiếc xe Camry còn mới với giá 24 triệu đồng/tháng. Để có tiền thuê xe, Thảo được Quan cho tạm ứng 60 triệu đồng. Vừa thuê được xe mang về, Quan đến ngay nhà Thảo lấy xe mang đi. Hai ngày sau, Quan báo tin đã làm xong giấy tờ xe nói Thảo mang đi cầm cố. Thảo lôi kéo cả Quốc và Long vào đường dây này.

Đến ngày 28-2, Quốc và Long cùng đồng bọn mang xe đến cầm tại tiệm cầm đồ của ông Phạm Văn Toàn ở thị xã Dĩ An với giá 600 triệu đồng. Quốc và Long lấy ngay 100 triệu đồng, còn lại 500 triệu đồng mang về cho Thảo. Khi Phong vừa mang tiền vào nhà Thảo thì vợ chồng Thanh, Thủy và Quan cũng có mặt. Lúc này Quân yêu cầu Thảo thanh toán tiền ứng để thuê xe 60 triệu đồng, tiền làm giấy tờ giả và “phí dịch vụ” 50 triệu đồng, trả nợ cho Thanh 190 triệu đồng, số còn lại 200 triệu đồng Thảo được giữ lại.

Sau vài ngày, ông Toàn phát hiện giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân của khách làm giả nên báo công an. Qua thời gian điều tra, truy quyét, công an đã bắt giữ được các nghi can trên. Cùng với thủ đoạn trên, băng nhóm do vợ chồng Thanh cầm đầu còn lừa đảo, chiếm đoạt được hai chiếc ô tô khác ở TP.HCM.

Văn Ngọc