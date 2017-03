Chủ quán cà phê giết người bằng kiếm Nhật

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Võ Thanh Hòa (37 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người.