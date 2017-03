Chủ quán cà phê kiêm môi giới mại dâm

Chủ quán kiêm môi giới mại dâm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại cơ quan công an

Hai gái mại dâm khai nhận tên Nguyễn Thị L. (25 tuổi, ngụ huyện Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Thị C. (25 tuổi, quê Vĩnh Long) và là nhân viên quán cà phê BiBi (số 7 đường Linh Đông, KP7 P.Linh Đông, Thủ Đức) do Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm chủ đồng thời là môi giới mại dâm khi khách có nhu cầu.



Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyệt khai nhận sang lại quán cà phê này kinh doanh từ ngày 10/11, các nữ tiếp viên của quán không được trả lương mà sẽ được tiền bo của khách khi thực hiện massage kích dục với giá 100.000 đồng/ 1 lần. Sau đó chia lại cho Nguyệt phân nửa số tiền.



Nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” thì Nguyệt sẽ cho tiếp viên thỏa thuận giá bán dâm với khách và sau mỗi “phi vụ” Nguyệt nhận 30 ngàn đồng.



Hiện 2 gái bán dâm đã được đưa vào trường giáo dục, 2 khách mua dâm bị xử phạt hành chính.

Theo Vũ Sơn (Bee)