Chủ quán cà phê tấn công, một phóng viên phải cấp cứu

Một phụ nữ từ trong quán cà phê Cây Me (đối diện nhà 68/4) cầm đá lao tới đập vào đầu anh Út khiến anh gục trên đường, được người dân chở vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đã khâu năm mũi vết thương trên đầu anh Út.

Tại trụ sở Công an phường 14, người phụ nữ đánh phóng viên khai tên Trần Thị Vân Anh, chủ quán cà phê Cây Me, lý do đánh vì cho rằng quán cà phê bị chụp ảnh.

Công an phường đang lập hồ sơ chuyển Công an quận Gò Vấp thụ lý.

