Chủ quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

Rạng sáng 12/6, bất ngờ đột kích quán cà phê Sài Gòn Nhỏ tại khu phố Bình Phước B, thị xã Thuận An (Bình Dương), Công an thị xã Thuận An đã bắt quả tang Đào Xuân Tám (49 tuổi, chủ quán) đang tổ chức cá độ bóng đá. Ba người khác cũng bị bắt khi đang nhận tiền thắng độ là Lê Văn Nghề (25 tuổi), Lê Văn Quý (19 tuổi) và Lê Văn Bốn (27 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa).

Chủ quán cà phê Đào Xuân Tám tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T

Bước đầu, Tám khai nhận, do việc buôn bán ế ẩm nên nhân dịp giải bóng đá Euro diễn ra, người đàn ông này đã nghĩ ra cách kiếm thêm thu nhập bằng cách làm "nhà cái" để tổ chức cá độ ăn tiền. Trong trận Pháp - Anh, chủ quán cà phê đã thua độ nên phải chung tiền cho những người tham gia.

Cảnh sát đã thu giữ gần 4 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động và một quyển sổ ghi cá độ với số tiền ghi hơn 7 triệu đồng. Công an thị xã Thuận An đã bắt tạm giam Tám, tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Nguyệt Triều (VNE)