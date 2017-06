Chủ quán cafe cho tiếp viên bán dâm ngay tại quán

Ngày 23-6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kiều (37 tuổi, ngụ ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX. Bình Minh) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.



Nghi can Kiều tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 50 phút ngày 21-6, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TX. Bình Minh) kiểm tra quán cà phê Kiều My (thuộc Tổ 14, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX. Bình Minh) đã bắt quả tang Bùi Thị Ch. (33 tuổi) và anh M. đang có hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, quán cà phê này do Trần Thị Kiều làm chủ, Ch. là tiếp viên. Khách vào uống có phê nếu có nhu cầu mua dâm thì Kiều sẽ thỏa thuận với khách. Sau đó Chi và khách sẽ vào phòng số 3 của quán để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo thỏa thuận, Ch. bán dâm mỗi lần là 300.000 đồng và phải nộp cho Kiều 50.000 đồng/lần bán dâm. Kiều khai nhận chỉ mới hoạt động chứa mại dâm thời gian gần đây thì bị bắt.

Hiện, Công an thị xã Bình Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.