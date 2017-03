Chú rể bị bắt trong ngày cưới vì trốn truy nã

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lê Viết Nguyên (25 tuổi) và Nguyễn Đình Đàn (24 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Cả 2 bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can Nguyên và Đàn bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, Nguyên là nghi can trong vụ án trộm cắp tài sản ở thị xã Bến Cát. Các đồng phạm của Nguyên đều đã bị bắt giữ. Riêng đối tượng Nguyên bỏ trốn và làm nghề buôn bán khoai lang ở khu vực phường An Phú (thị xã Thuận An). Đàn là bạn, đồng hương với Nguyên và cũng là đối tượng bị truy nã về tội trộm tài sản.

Trưa 12-7, Nguyên tổ chức đám cưới tại nhà hàng thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Nhận được thông tin chú rể là nghi phạm đang bị truy nã nên các trinh sát đã đến tìm hiểu. Khi xác định được Nguyên đúng là đối tượng đang bị truy nã, tuy nhiên lúc này khách đã đến dự tiệc đông, chủ yếu là bạn bè cô dâu chú rể nên các trinh sát chờ đến khi mọi người ra về gần hết mới tiến hành đọc lệnh bắt chú rể.

Tại tiệc cưới, trong số những vị khách của Nguyên công an còn phát hiện có kẻ truy nã Nguyễn Đình Đàn, khi anh ta đưa vợ con dự tiệc. Công an bắt giữ Đàn ngay tại chỗ. Theo Đàn, trong thời gian trốn truy nã đã có vợ con, sống bằng nghề phụ hồ, buôn bán trái cây.