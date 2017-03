Tại hiện trường, công an thu được bảy vỏ hộp pháo đã đốt và một hộp đựng 25 quả pháo do Trung Quốc sản xuất. Tùng khai số pháo trên là của Nguyễn Văn Vinh. Nhân dịp hỏi vợ nên Vinh đưa pháo cho Tùng đốt lễ ăn hỏi. Khám xét nhà Vinh, công an thu thêm hai hộp pháo. Tùng và Vinh bị tạm giữ làm rõ.