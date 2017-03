Chú rể bị đánh chết trước ngày cưới

Chúng tôi đến xóm 9A, phường Quỳnh Lộc, thị xã trẻ Hoàng Mai, ngay sau khi vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trước đó tại khu công nghiệp Đông Hồi được ít giờ. Chúng tôi chứng kiến bà Nguyễn Thị Do (SN 1964, mẹ nạn nhân) cứ chực ngã trước bàn thờ con trai. Sự việc đau lòng diễn ra quá bất ngờ.



Cô dâu chưa kịp mặc áo cưới (trái)

Chị Phạm Thị Lanh, vợ sắp cưới của Tuất, cho biết: “Tối 18-7, khoảng 21 giờ 50, chúng cháu (Lanh và Tuất) cùng với một nhóm bạn cả trai lẫn gái đi từ nhà cháu (xóm 5 Quỳnh Trang) bằng xe máy xuống khu công nghiệp Đông Hồi để chơi. Vừa đến đoạn đường giáp ranh giữa phường Quỳnh Lộc và phường Quỳnh Lập thì có hai thanh niên mang tuýp sắt ra hỏi: “Bọn bay là ai?”. Chúng cháu bảo người ở Quỳnh Lộc. Vừa trả lời xong thì hai tên hô to và khoảng 15 tên khác bất ngờ từ trong xóm mang theo gậy gộc, tuýp sắt nói: “Bọn Quỳnh Lộc thì đánh chết đi”! Anh Tuất bị bọn chúng dùng gậy gỗ và tuýp sắt phang liên tục, máu chảy ướt áo và gục xuống. Anh Minh là người chở anh Tuất quỳ xuống van lạy nhóm côn đồ, xin tha cho anh Tuất thì một tên lớn tiếng: “Đứa mô đưa hắn đi cấp cứu thì tau cho chết luôn”. Bọn chúng bỏ đi được khoảng 20 mét, phát hiện anh Tuất vẫn còn sống nên quay lại dùng gậy đánh liên tục rồi hô to: “Mi giả vờ chết à? Cho mi chết luôn”. Khi anh Tuất mềm nhũn, chúng nó mới bỏ đi. Khi chúng đã đi xa, anh Minh mới dám ôm anh Tuất lên xe máy để một người bạn chở vào bệnh viện Phong trung ương gần đó. Vừa chạy xe, vừa đề phòng bọn chúng quay lại đánh nên chở đến cổng bệnh viện, anh Minh đành thả anh Tuất xuống trước cổng. Lúc đó anh Tuất đã chết từ trước”. Lanh cho biết thêm: “Chúng cháu vừa đặt trầu được ba ngày, định vài hôm nữa sẽ cưới nên tổ chức bạn bè đi chơi”.

Chiều 19-7, gia đình nạn nhân đã tổ chức mai táng cho người xấu số.

Đại tá Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: Chúng tôi sẽ cương quyết làm sáng tỏ vụ án trong thời gian sớm nhất. Đến sáng 20-7, công an thị xã đã bắt bảy nghi can. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu giết người, bắt bọn chúng phải đền tội”.

Theo HƯƠNG NHÀN (CATP)