Chủ sạp thịt heo ở Biên Hòa dùng dao dọa cán bộ phường

Ngày 24-7, Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt và tạm giữ hình sự Phùng Việt Đức (27 tuổi, quê thôn Quang Trung, xã Hiếu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo thông tin ban đầu, sáng 22-7, Tổ công tác xử lý trật tự đô thị của UBND phường An Bình, TP.Biên Hòa gồm ông Hồ Chánh Huy và năm người khác đi kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ tự phát khu phố 5, phường An Bình theo kế hoạch.

Tại đây, tổ công tác phát hiện sạp bán thịt của Phùng Việt Đức thịt lấn chiếm lòng, lề đường nên Tổ công tác nhắc nhở, xử lý. Đức đứng bên trong bàn chửi tổ công tác rồi cầm một con dao bầu trèo đứng trên bàn bán thịt chỉ về phía ông Huy đe dọa.

Sau đó, Đức nhảy xuống đường túm tóc, tát trúng mặt anh Huy. Khi ông Huy lùi lại, một tay Đức đè cổ, tay kia dứ dao vào mặt ông Huy đe đọa...

Các thành viên của tổ công tác đã thuyết phục, can ngăn, điện báo cho Công an phường An Bình đến nơi mời Đức về phường...