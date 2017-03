Chủ thuê bao dọa cắt đầu phóng viên không còn hoạt động

Theo trả lời của đại tá Quy tại cuộc họp báo chiều 2-2, sau khi nhận tố cáo của các phóng viên về việc có nhiều số điện thoại lạ dọa giết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh số điện thoại nhắn tin.

Số điện thoại (mạng Vinaphone) nhắn tin doạ “cắt đầu” phóng viên là thuê bao trả trước, đăng ký vào ngày 4-11-2013.

"Tuy nhiên số điện thoại không đăng ký tên, hay thông tin gì của chủ thuê bao. Chủ thuê bao của số điện thoại đã nhắn tin không hề tồn tại. Hiện các số điện thoại này cũng không còn hoạt động. Vì vậy công tác điều tra xác minh vô cùng khó khăn” - ông Quy thông tin.

Về việc công an tỉnh có xác minh cột sóng, địa điểm lúc những số điện thoại nêu trên nhắn tin hay không, ông Quy cho biết đây là những thông tin đang trong quá trình điều tra, tạm thời chưa thể công bố.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên cũng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tiến độ xác minh vụ người dân tố cáo Công an huyện Cư Kuin nhận tiền “chạy án”, cán bộ công an chứa lâm sản trái phép, rút súng doạ bắn đoàn liên ngành…

Về việc này, đại tá Phạm Minh Thắng - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Ban thường vụ công an tỉnh đang họp thống nhất các phương án xử lý.

“Hiện công an tỉnh chưa có kết luận cuối cùng nên tạm thời chưa thể thông tin. Sự việc liên quan đến các cán bộ, chiến sĩ công an nên cần thận trọng” - ông Thắng nói.

Trước đó chúng tôi có thông tin Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tạm giữ 20 triệu đồng được cho là tang chứng của vụ nhận hối lộ tại Công an, Viện Kiểm sát huyện Cư Kuin.

Bên cạnh đó người dân còn tố cáo thiếu tá Võ Ngọc Quang - đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) tàng trữ gỗ lậu trong nhà.

Khi đoàn liên ngành thông báo quyết định khám xét nhà thì ông Quang dọa đốt nhà và dùng súng dọa đoàn liên ngành…

Sau khi các thông tin trên được đăng tải trên một số báo chí thì nhiều số điện thoại lạ nhắn tin cho các phóng viên: “Báo chí con mẹ gì, chỉ cần nửa tấn tiêu là cái đầu của mày không còn trên cổ nữa đâu!”.

Phóng viên Tuổi Trẻ cũng bị nhắn tin dọa: “Mày đã phạm vào những điều không được phép làm. Mày sẽ phải trả giá, rồi lúc đó mày còn đủ bản lĩnh để mà viết lách?... Xem chúng mày có dám xuống huyện Cư Kuin không, tao sẽ luộc từng đứa một...”.

Theo LINH ĐAN (TTO)