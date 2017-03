Chủ tịch Hội nông dân mua bán vận chuyển 2,9kg heroin

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quang Trung (43 tuổi) là Chủ tịch Hội nông dân xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng về hành vi mua bán vận chuyển ma túy trái phép.

Cùng tội danh trên, cơ quan chức năng cũng đã bắt và khởi tố đối với Phan Văn Khánh (54 tuổi), trú tại huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Trước đó, ngày 29-6, Công an huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện và bắt quả tang nghi can Trung và Khánh khi đang vận chuyển ma túy qua xã Kim Loan (huyện Ha Lang, tỉnh Cao Bằng). Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 8 bánh heroin (tổng trọng lượng gần 2,9kg) được giấu trong hộp bánh.

Thời điểm bị bắt, Trung đang là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. Bản thân Trung đã nghiện ma túy nhiều năm và mỗi ngày đều sử dụng heroin 3 - 4 lần. Các nghi can khai nhận thường móc nối và mua ma túy ở khu vực biên giới, sau đó chuyển về các địa phương lân cận để tiêu thụ.