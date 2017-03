Chủ tịch huyện được “tặng” lựu đạn sau khi chỉ đạo bảo vệ rừng

Trước đó hai ngày, ông Thi chủ trì cuộc họp, chỉ đạo các lực lượng chức năng phải vào cuộc siết chặt bảo vệ rừng, ngăn chặn “chảy máu” nguyên liệu cây lùng trên địa bàn huyện. Bởi thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quế Phong xảy ra tình trạng khai thác cây lùng, cây nứa ồ ạt làm cạn kiệt tài nguyên, ảnh hưởng đến tái sinh rừng. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin , cuối tháng 12-2013 ông Thi cho biết trước đó một người đàn ông nhờ một nữ giáo viên chuyển hộp quà tặng tới gia đình ông. Vợ chồng ông Thi ngồi mở hộp quà ra thì phát hiện một quả lựu đạn mỏ vịt được gói trong nhiều lớp giấy.

Ngày 13-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tất Thạch (tự Thạch “bảy”, trú TP Vinh, Nghệ An) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Thạch đã có bốn tiền án, công an đang điều tra Thạch là nghi phạm gửi tặng “quà” lựu đạn mỏ vịt cho ông Thi.

TÂM ĐẮC