Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ vụ ‘CSHS đo nồng độ cồn’

Theo công văn, trên mạng đang lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một số cá nhân được cho là CSHS của Công an TP Phan Thiết đã dừng xe người dân kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn gây xôn xao dư luận. Vì vậy, chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung trên và xử lý các cá nhân liên quan nếu có sai phạm. Kết quả báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 25-1.

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 16-1, hai thanh niên mặc thường phục xưng là CSHS chặn xe một nhóm thanh niên vừa rời bar Discovery trên đường Võ Văn Kiệt (Phan Thiết) ra để kiểm tra giấy tờ xe và đòi đo nồng độ cồn. Khi bị phản ứng cho rằng “những người kiểm tra” cũng có nồng độ cồn, người thanh niên mặc áo thun sẫm màu chỉ tay vào ngực mình “Phải kiểm tra nồng độ cồn. Tui đo tui luôn, chơi không?”.



Người đi đường tò mò khi thấy những người được cho là CSHS đòi đo nồng độ cồn. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Huỳnh Công Thanh (người quay clip) cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nhóm thanh niên này xin số điện thoại của bạn ông nhưng bị từ chối nên “kiếm chuyện”.

Theo nguồn tin của chúng tôi, ba công an mặc thường phục trong clip là Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Hữu Hiếu và Mai Duy Kiên. Cả ba đều công tác tại Công an TP Phan Thiết. Ngoài ra, theo Công an TP Phan Thiết, thời điểm xảy ra vụ việc (được quay lại phát tán clip trên mạng) không có chuyên đề hoặc đợt công tác nào triển khai kiểm tra quán bar hay các đoạn đường nói trên.