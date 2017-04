Chủ tịch xã bị dọa 'xin đôi mắt' khi dẹp vi phạm

“Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài”. Đây là một trong những tin nhắn đe dọa gửi cho Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khi UBND xã Hố Nai 3 ra quân kiểm tra xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang đường sắt trên địa bàn.



Những công trình lấn chiếm hành lang đường sắt, đoạn đi qua xã Hố Nai 3. Ảnh: TIẾN DŨNG

Sáng 13-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã có văn bản báo cáo với UBND huyện Trảng Bom về việc ông bị đe dọa “xử đẹp” khi kiểm tra xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang đường sắt trên địa bàn. “Hiện UBND huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xác minh người đã nhắn tin đe dọa tôi”, ông Thao nói.

Theo ông Thao, từ trước tết đến nay, khi UBND xã Hố Nai 3 tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang đường sắt trên địa bàn thì điện thoại của ông Thao liên tục nhận được tin nhắn từ người lạ, đòi “xin” đôi mắt hay cánh tay, thậm chí sẽ “xử đẹp” nếu tiếp tục cản trở việc làm ăn của các đối tượng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.







Các tin nhắn dọa "xử đẹp" chủ tịch xã.

Được biết, nhiều năm qua, hành lang an toàn đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua các phường: Tân Biên, Tân Hòa, Long Bình (TP.Biên Hòa) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã bị một số người tranh phần “xẻ thịt” để xây nhà ở, xưởng, kho hàng, ki-ốt kinh doanh…gây mất an toàn giao thông đường sắt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường sắt. Đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng tại những khu vực đường ngang dân sinh thời gian qua đều liên quan đến hành lang an toàn đường sắt.



Theo báo cáo của UBND xã Hố Nai 3, lực lượng chuyên trách địa phương đã kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm, thống kê được 54 trường hợp tự ý xây dựng nhà kiên cố, lán tạm và các công trình khác trên phạm vi đất dành cho hành lang an toàn đường sắt. Chính quyền địa phương đã lập biên bản 44 trường hợp, yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm nhưng đến nay họ vẫn chây ỳ.

Hiện UBND huyện Trảng Bom đã có chỉ đạo trước ngày 30-4, các hộ trên phải tự tháo dỡ và di dời công trình vi phạm. Nếu sau thời gian trên không thực hiện thì UBND huyện Trảng Bom sẽ phối hợp với UBND xã Hố Nai 3 tiến hành cưỡng chế.