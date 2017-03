Chủ tiệm chém đứt bàn tay 'game thủ'

Ngày 20-3, cơ quan điều tra công an quận 12, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và khởi tố bị can đối với Trương Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12).



Trương Thanh Vũ đang bị công an bắt giữ

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, Tú thường đến tiệm game bắn cá tại KP 3, phường Thạnh Xuân (quận 12) do Vũ làm chủ để chơi. Từ đây, Tú quen biết Vũ nên nhiều lần nợ tiền game và mượn thêm tiền của Vũ để sát phạt. Do biết cha mẹ Tú kinh doanh cá ở chợ đầu mối Bình Điền có khả năng chu cấp tiền bạc cho Tú nên Vũ đồng ý.

Tính đến tháng 12-2016, Tú nợ Vũ 70 triệu đồng. Do không khả năng trả nợ nên Tú lánh mặt, cắt điện thoại liên lạc. Cách đây hơn hai tháng, vào đêm 5-1, Vũ phát hiện Tú xuất hiện tại tiệm game bắn cá gần nơi Vũ cư trú nên lệnh hai đàn em đều có tiến án, tiền sự đang bảo kê cho tiệm là Nguyễn Văn Nghĩa và Huỳnh Hữu Đức bắt Tú về trị tội.

Tú đang ngồi chơi game thì bị Nghĩa, Đức khống chế bắt gọn đưa ra ngoài cho Vũ hỏi vụ xù nợ. Khi Tú định bỏ chạy thì bị Vũ dùng dao tự chế chém khiến Tú hoảng hốt đưa tay lên đỡ thì bị chém trúng đứt lìa bàn tay trái.

Nhóm Vũ sau khi gây án đã vứt hung khí tẩu thoát. Tú được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quá trình điều tra, cơ quan công an trưng cầu giám định và kết quả tỉ lệ thương tật của Tú là 45%. Hay tin Nghĩa và Đức bị công an triệu tập, Vũ vội vàng bỏ trốn. Sau thời gian truy tìm, ngày 15-3, công an quận 12 bắt được Vũ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Được biết có một vụ hành xử tàn độc của chủ tiệm game bắn cá đang được công an huyện Hóc Môn xử lý. Nạn nhân là em Vũ Hoàng Thái Phong (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, Hóc Môn).



Em Vũ Hoàng Thái Phong bị chủ tiệm game bắn cá đánh đập, chích điện

Cách đây gần tám tháng, vào tháng 8-2016, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip một thiếu niên bị đánh đập tàn bạo rồi chích điện trong tiệm game bắn cá. Đoạn clip được tung lên mạng, công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn vào cuộc xác minh và xác định tiệm game bắn cá đánh người tại số 97/3 B, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp do Nguyễn Văn Tùng làm chủ.

Theo đó, tối 19-8-2016, Phong cùng bạn đến tiệm game của Tùng chơi bắn cá. Khi Phong bắn được 5.000 điểm (tương đương tiền thưởng 500 ngàn đồng) thì Tùng cho rằng Phong chơi gian lận nên lao vào đánh em tới tấp rồi gọi Nguyễn Văn Tuấn (em của Tùng) cầm roi điện chích vào người Phong.

Cả hai còn ép Phong lên xe máy chở đến quán cà phê gần cầu Xáng, tỉnh lộ 15, tiếp tục đánh đập Phong buộc em nhận tội. Phong phải quỳ lại van xin, trả lại 500 ngàn đồng.

Gia đình Phong đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật của anh em Tùng, Tuấn. Khi bị công an triệu tập thì Tùng, Tuấn đóng cửa tiệm game, bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an huyện Hóc Môn đang thông báo truy tìm anh em Tùng, Tuấn để xử lý.