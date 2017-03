Chủ tiệm net nhờ người tung clip "nữ sinh đánh nhau"

Ngày 9/1, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ vụ clip nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau bị phát tán lên mạng vào cuối tháng 9/2010.

Ngày 29/9, Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Độ yêu cầu Công an quận Sơn Trà làm rõ vụ clip có tên: Nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau dài 15 phút được phát tán trên mạng. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội An ninh nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua nghiên cứu 3 đoạn clip, cán bộ an ninh đã phối hợp với nhà trường làm rõ 5 nhân vật có trong clip là các em học sinh nữ lớp 8 có tên: Nguyễn Thị Yến N.; Trần Thị Lệ D.; Nguyễn Thị Thu H.; Nguyễn Thị H. và Trần Thị Loan T. Qua làm việc với nhóm nữ sinh này được biết, vụ ẩu đả xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa hai em Nguyễn Thị Yến N. (lớp 8/8) và Trần Thị Lệ D. (8/4). Để giải quyết mâu thuẫn, trưa 22/9/2010, N. và D. đã hẹn nhau trước khu vực đài phát sóng Đà Nẵng (gần Trường THCS Lê Độ) để đánh nhau. Trong lúc D. và N. đánh nhau thì Nguyễn Thị Thu H.; Nguyễn Thị H. và Trần Thị Loan T. đã đứng xem. Và Nguyễn Thị Thu H. đã dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ sự việc sau đó gửi cho nhiều bạn bè xem.



Long và Hằng (Ảnh chụp từ hồ sơ vụ án).

Chiều 23/9, Trần Thị Loan T. đến tiệm Internet Bin (số 49 Lưu Hữu Phước, phường An Hải Bắc) và được bạn chuyển qua yahoo chat để xem. Khi xem xong, T. không thoát mà để nguyên rồi ra về. Đinh Thị Thanh Hằng (16 tuổi) là chủ tiệm đã copy lại và đưa cho Huỳnh Công Long (17 tuổi), hộ khẩu thường trú K368/6/11 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (là học sinh của một trường THPT) và nhờ Long up lên mạng cho nhiều người cùng xem. Long đã tách đoạn clip ra thành 3 clip nhỏ với tổng thời lượng 15 phút rồi đưa cho Hằng xem lại. Hằng bảo phải đặt tên để người khác dễ vào xem thì Long đặt tên 3 đoạn clip là: "Nữ sinh Trường THCS Lê Độ đánh nhau" rồi đưa lên trang mạng youtube.

Ngay sau khi xác minh đầy đủ chứng cứ, cuối tháng 10/2010, Đội An ninh đã tiến hành đấu tranh với Long và y đã thừa nhận hành vi của mình.

Xét thấy bản thân, thân nhân của hai đối tượng Hằng và Long tốt, bản thân phạm tội nhưng không ý thức được hành vi mình gây ra có ảnh hưởng xấu đến xã hội, Đội An ninh đã căn cứ điểm B, khoản 3, điều 17, Nghị định 56 của Chính phủ xử phạt Long, Hằng mỗi người 1,5 triệu đồng. Riêng đối với 5 em học sinh nói trên, lãnh đạo Đội An ninh đã đề xuất nhà trường xử lý nhằm răn đe, giáo dục…





Theo Ngọc Hà (CAND)