Chủ tiệm tạp hóa bị lừa mất chục triệu mà không biết gì

Video do người dân cung cấp.

Nhận được thông tin cùng clip từ phía người dân về việc có hai người nước ngoài lừa lấy hàng chục triệu đồng của nhiều cửa hàng tạp hóa ở phố cổ Hội An, chiều 24-9, chúng tôi đã đến tìm hiểu sự việc. Chị H. (nhân viên tạp hóa M., nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An) phản ánh khoảng gần 8h sáng 16-9, có hai người đến cửa hàng của chị để mua một hộp kem đánh răng và lừa lấy một số tiền.

Theo chị H., một người ngồi trên chiếc xe Wave ở trước tạp hóa, người còn lại mặc áo màu xanh sẫm thì vào bên trong hỏi mua một hộp kem đánh răng. Đáng nói là thanh niên này không nói mà chỉ ra dấu chỉ vào hộp kem trên kệ và bảo chị lấy thứ đó. Sau đó người này đưa một đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng và chờ chị thối tiền. Tuy nhiên, khi chị đứng lên lấy tiền thối thì người này không chịu lấy tờ tiền nào từ tay chị và chỉ chỉ vào hộc tủ đựng tiền của chị.

“Không biết là họ xiếc hay thôi miên thế nào mà lấy tiền hộc tủ của tạp hóa dù mình ngồi ngay bên cạnh nhưng cũng không phát hiện được. Trong lúc lấy tiền thối thì đưa tờ nào họ cũng không lấy mà đưa tay chỉ vào hộc đựng tiền. Mình ngồi lo coi tờ tiền người đó đưa và hộc đựng tiền của mình thì không thấy gì bất thường. Nhưng sau khi nó ra ngoài thì kiểm tra lại camera thì thấy nó lấy tiền bỏ túi rồi. Không biết nó có thôi miên gì không nữa nhưng đến khi nó đi rồi thì mới biết mất tiền. Sau đó mình báo Công an phường Cửa Đại để đón bắt giữ nhưng hai đối tượng đã chạy thoát” - chị H. nói.







Người đàn ông lừa tiền tạp hóa. Ảnh cắt từ clip.

Theo lời giới thiệu của chị H., chúng tôi tìm đến nhà chị HTKH (chủ tạp hóa H ở tổ 14, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim, TP Hội An). Trao đổi về vụ việc, chị KH vẫn chưa hết bàng hoàng kể khoảng 7 giờ sáng 16-9, lúc quán chị chưa có khách thì có hai người lạ mặt vào tạp hóa để hỏi mua một chai nước lọc. Lúc chị đưa chai nước xong thì người kia ra dấu mua thêm một chai nữa. Sau đó người mua cầm tờ 500.000 đồng sẵn rồi đưa cho chị và bảo chị kiếm tiền thối lại.

“Nhưng người khách không chịu lấy lại tiền thối. Sau đó đưa hai tờ 100.000 đồng cho ổng nhưng ông đẩy tay về phía tôi. Sau một lúc không hiểu thế nào mình lại cầm một cục tiền mười mấy triệu để đưa thẳng cho người đó. Người đàn ông cũng vứt tiền vào tủ rồi cười cười bước ra ngoài. Bên ngoài cũng có một người đợi sẵn rồi phóng xe máy đi. Sau đó tôi mới hoàn hồn lại và mở hộc tủ ra để xem lại tiền thì chỉ còn khoảng hơn 2 triệu đồng. Số tiền gần 15 triệu đồng đã không cánh mà bay. Sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan Công an xã Cẩm Kim” - chị H. nói.

Cũng bằng hình thức tương tự, hai người này đã đến một tạp hóa trên địa bàn phường Cửa Đại để lừa tiền. Tuy nhiên, khi hai người này đang trong quá trình lừa tiền thì bị người dân phát hiện đuổi theo nhưng vẫn không thể tóm được. Một trong hai người đàn ông này đã đẩy một người dân ra và lên xe người còn lại để trốn thoát. Theo những người bị lừa tiền cho hay, trên địa bàn có rất nhiều người đã bị lừa theo hình thức như thế này. Và họ chắc chắn hai người này là người nước ngoài.

Một đại diện Công an xã Cẩm Kim xác nhận là có việc người dân trên địa bàn bị hai người đàn ông lừa lấy tiền. Và cũng ngay sau xảy ra sự việc, mặc dù gia đình chưa kịp báo cho cơ quan công an xã nhưng phía chính quyền xã cũng biết và đón lõng để bắt hai người lừa tiền nói trên nhưng không được.

Trong khi đó, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho hay đến thời điểm hiện tại người dân vẫn chưa báo cáo sự việc lên cơ quan công an thành phố nên vẫn chưa nắm được sự việc.

Chúng tôi cũng đã cung cấp thông tin vụ việc cho phía cơ quan điều tra. Phía cơ quan này cho hay sẽ tiến hành xác minh sự việc.