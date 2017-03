Chủ tiệm thuốc tây đốt chợ vì… say rượu

Theo lời người dân ở gần cho biết thì đầu tiên ngọn lửa phát và bùng cháy dữ dội tại cửa hàng thuốc tây Dương Xanh. Rất may do phát hiện kịp thời nên gần 1 giờ sau, ngọn lửa đã được người dân và cơ quan chức năng khống chế và dập tắt, không để cháy lan sang các quầy hàng khác.

Theo thông tin ban đầu thì nguyên nhân vụ cháy là do Thái Văn Dương (48 tuổi), thường trú tại thôn Đông, xã An Vĩnh và cũng là chủ cửa hàng thuốc tây Dương Xanh đốt do... say rượu.

Hiện C.A huyện Lý Sơn đang điều tra và xử lý.