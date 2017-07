Chủ trại heo "chạy việc" vào ngành công an

Theo điều tra, bị can Ngát chỉ là một người chăn nuôi heo. Từ năm 2011-2014, bị can xây 2 trang trại nuôi heo tại xã Sông Ray và xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ). Do làm ăn thua lỗ, không có tiền mua cám cho heo ăn và để trả nợ nên bị can Ngát nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngát khoe khoang có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều quan chức nên nhiều người tin tưởng giao số tiền lớn cho Ngát để nhờ “chạy” việc vào ngành công an, đi dạy ở các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để chiếm đoạt tiền.

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền mà bị can Ngát chiếm đoạt của nhiều người là hơn 1,2 tỉ đồng...